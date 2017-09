Pusoy ka na Duterte – Trillanes

Ito ang patutsada ni Senador Antonio Trillanes IV kay Pangulong Rodrigo Duterte matapos niyang mapatunayang wala siyang existing accounts sa dalawang bangko sa Singapore.

“Wala nang palusot dito, bistado na, pusoy ka na Duterte. Nagsisinungaling ka,” pahayag ni Trillanes sa mga reporters kahapon matapos bisitahin ang Development Bank of Singapore (DBS) Limited Alexandra branch.

Sinabi ng teller ng bangko na walang account doon si Trillanes pero hindi rin ito binigyan ng certification na magpapatunay na wala nga siyang account sa nasabing bangko.

“Hindi nga sila makakapagbigay dahil hindi naman ako kliyente o naging kliyente ng bangko. Just like sa ibang bangko, they can’t just issue anything kasi nga wala kaming relationship,” saad nito.

Naunang ibinunyag ni Duterte ang DBS account number 1780002962012 ni Trillanes sa nasabing bangko kung saan may balance umano itong 193,000 na hindi naman binanggit ang currency.

Kasunod nito, nadiskubre rin ni Trillanes na wala ring sangay ang Hong Kong Shanghai Bank o The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited o HSBC sa Raffles City Tower.

“Napatunayang hindi totoo itong paratang na ito ni Duterte, nagsisinungaling siya. Ibabalik ko ang hamon ko sa kanya, pumirma siya ng waiver at pakita niya na inosente siya,” sabi pa nito.

“Sinungaling ka, huwag mong ibahin ang usapan. Pumirma ka ng waiver para malaman ng taumbayan kung ikaw ay hindi kurakot, alang-alang sa mga loyalista mong naiiwan,” sambit pa ni Trillanes.

Muling iginiit ng senador na ginagamit lamang ni Duterte ang kapangyarihan para sirain ang mga kumakalaban sa kanyang administrasyon.