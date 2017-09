Push ni Gordon: Patalsikin si Trillanes!

Patalsikin o expulsion sa Senado ang nais ni Senador Richard Gordon na mangyari kay Senador Antonio Trillanes.

Naghain si Gordon, chair ng blue ribbon committee ng ethics complaint laban kay Trillanes matapos ang kanilang naging sagutan sa nakaraang pagdinig ng komite kaugnay sa kontrobersiyal na shabu shipment na nakalusot sa Bureau of Customs (BOC).

Nakasentro ang reklamo sa masasakit at nakakasirang lengguahe ni Trillanes na isa umanong labag sa Se­nate code of ethics at isang ‘unparliamentary’ at ito’y malaking kasiraan umano sa imahe ng institusyon.

Partikular na dito ay ang pagtawag ni Trillanes sa komite na “committee de absuwelto”.

Paliwanag ni Gordon, kung siya lamang ang masusunod, gusto niyang mapatalsik sa Senado si Trillanes sa dahilang hindi lamang ito ang unang pagkakataong nagpakita ng kawalang asal si Trillanes kundi marami na rin itong naging atraso na sa katunayan ay nakamatay na.

Tinukoy pa ni Gordon ang pagpapakamatay ni dating Defense Secretary at dating AFP Chief of Staff Angelo Reyes na nag-suicide nang dahil sa panghihiya at pambubully ni Trillanes sa pagdinig.

“Sa akin expelled because hindi lang isang beses saka nakamatay na dahil sa kanyang pambu-bully.

Dati mong general, dating commander officer ng AFP, dating secretary ng DND, Secretary of Energy, sinabi mo, you have no reputation to protect, sabi niya (Reyes) magpapaliwanag lang ako, inaayos ko lang pangalan ko, tapos sasabihin niya (Trillanes) you have no name to protect, you have no reputation to protect, e masakit yun, sobra sakit, kaya dun siya sa harap ng nanay niya nagkumpisal at binaril niya sarili sa harap ng puntod ng nanay niya.” ayon pa kay Gordon.