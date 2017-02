Puro na lang dagdag buwis!

Tanging ang pagdadag­dag lang ng buwis ang nilalaman ng House Bill 4774 o Tax Reform Acce­leration and Inclusion Act na isinusulong ng Department of Finance (DOF) at walang inilalatag na solusyon kung papaano resolbahin ang katiwalian sa pagkolekta ng buwis.

Ito ang puna ng Party-­list Coalition Foundation, ang grupo ng mga party-­list congressmen, sa kanilang pulong sa mga DOF officials kaugnay ng nasabing panukalang batas.

“You should also propose how to plug the leakages in the industries and how to make our tax collection efficient,” ani Ako Bicol party-list Rep. ­Rodel Batocabe sa mga kinatawan ng DOF sa ­nasabing pulong.

Lahat halos ng 44 ­congressmen na kasapi sa nasabing koalisyon ay hindi pabor sa nasabing panukala dahil sa masyadong mabigat umano ito para sa mga karaniwang mamamayan kapag nagkataon habang hindi naman naglalatag ng solus­yon ang gobyerno kung papaano nila reresolbahin­ ang leakage sa tax collection.

Base sa pagtataya ng mga mambabatas, hindi bababa sa P600 billion ang nawawala sa tax collection taun-taon kung saan P400 billion dito ay hindi makolekta ng Bureau of Internal Revenue (BIR) habang P200 billion naman sa Bureau of Customs (BOC).

“While we support the lowering of income tax, there are still other options that maybe explored with the help of suggestions from this group,” ayon naman kay Deputy Speaker Sharon Garin, ng AAMBIS-Owa party-list.

Sinabi naman ni Kabayan party-list Rep. Ron Salo na hindi na kailangan ang nasabing panu­kula kung makokolekta lamang ng BIR at BOC ang kanilang target na buwis taun-taon.