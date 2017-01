Purisima nagpiyansa na

Bago pa man naglabas ng arrest warrant ang Sandiganbayan Fourth Division, nagpiyansa na si da­ting Philippine National Police (PNP) director ge­neral ­Alan Purisima.

Habang nakatutok ang lahat sa Miss Universe co­ronation day ay sumulpot si Purisima at mga kaanak nito sa Sandiganbayan para maglagak ng P20,000 piyansa sa kasong usurpation of authority at katiwalian.

Nagpiyansa ng P10,000 cash si Purisima sa isang count ng kasong katiwalian at karagdagang P10,000 para sa kasong usurpation of authority.

Noong nakaraang linggo ay kinasuhan ng Office of the Special Prosecutor (OSP) ng Office of the Ombudsman si Purisima kasama si dating Special Action Force (SAF) director Getulio Napenas kaugnay ng kanilang naging papel sa Oplan Exodus na ikinamatay ng 44 SAF commandos sa Mamasapano, Ma­guindanao noong Enero 25, 2015.

Agad na nai-raffle sa Sandiganbayan Fourth Division ang kaso ng dalawang dating opisyal ng PNP kaya inaabangan ang iisyung arrest warrant laban sa mga ito ngayong linggo.

Gayunpaman, hindi na hinintay ni Purisima na maglabas ng arrest warrant ang korte kaya agad na nagtungo ito sa Sandinbayan kahapon at naglagak ng piyansa.