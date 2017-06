‘Pupunitin ko ‘yan’

Ito ang banta ni House Speaker Pantaleon ‘Bebot’ Alvarez kapag naglabas ng kautusan ang Korte Suprema na mag-uutos sa Kongreso na mag-joint session upang pag-usapan ang Martial Law declaration ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Mindanao.

Sa ambush interview kay Alvarez kahapon, pinayuhan nito ang mga petitioners laban sa Martial Law na balikan umano nila ang kanilang law books para malaman na walang karapatan ang Korte Suprema na diktahan o sabihin sa Kongreso kung ano ang dapat nilang gawin.

“How can the Supreme Court dictate Congress what to do. Co-equal body ‘yan, ‘di ba? O mag-isyu ng direktiba ang Supreme Court, telling congress, dictating Congress… oy mag-convene kayo ng joint session… punitin ko ‘yan,” ani Alvarez.

Ginawa ni Alvarez ang nasbing pahayag dahil bahagi ng petisyong nakahain sa Korte Suprema na atasan ang Kongreso na mag-joint session dahil ito ang itinatadhana ng Saligang Batas kung saan kasama ang House Speaker sa respondent.

“Basta kami, hindi kami susunod kung anong sasabihin ng Supreme Court d’yan dahil wala silang karapatan para diktahan ang Kongreso kung ano ang dapat naming gawin,” ayon pa kay Alvarez.