Pumalag si Tabako

By Rey Marfil

Unti-unti nang ibina­baon ng gobyerno ang alaala ng EDSA People Power na siyang nagpatalsik sa diktadurya at nagbalik ng demokrasya sa bansa.

Ito ngayon ang luma­labas dahil sa kagustuhan ng gobyerno na “simple at tahimik” na selebrasyon ng ika-31 anibersaryo ng People Power sa loob ng Camp Aguinaldo.

Ang planong ito ng gobyerno ay napakalayo sa nakaugaliang pagdiriwang ng makasaysayang pangyayaring ito sa bansa.

Mismong si dating Pangulong Fidel ‘FVR’ Ramos ay pumalag sa hakbang na ito ng pamahalaan na tila insulto sa alaala ng pagdiriwang.

Sinabi ni Tabako, as in FVR, na ang ibinigay ng Malacañang, baka raw lumikha ng trapik sa EDSA ang pagdiriwang kaya nagpasya silang gawin ito sa loob ng kampo at hindi sa People Power Mo­nument.

Dagdag pa ni FVR, wala pa raw emergency power ang pamahalaan kontra trapik kaya nila inilipat ang pagdiriwang sa kampo.

Ngayon naman, kat­wiran ni Presidential Spokesman ­Ernesto Abella na panahon na raw para mag-move on sa nakaraan at harapin ang kinabukasan.

Ito rin ang ibinigay nilang katwiran nang pa­yagan nila ang panakaw na paglibing sa diktador na si Ferdinand Marcos sa Libingan ng mga Bayani.

Sa pagkilos na ito ng pamahalaan, kitang-kita na nais na nilang ibaon ang alaala ng diktadurya at Martial Law sa limot.

Ito’y dahil ba sa pagiging malapit ng admi­nistrasyon sa pamil­ya Marcos? Ito’y dahil tumulong ang mga Marcos sa kanyang kam­panya noong nakaraang eleksyon?

Totoo talaga ang pagkilos na baguhin ang kasaysayan. Ang masakit nito, mismong pamahalaan ang nangunguna dahil sa utang na loob ng ­pangulo sa mga nagpahirap sa bansa.

Laging tandaan: "Bata mo 'ko at Ako ang Spy n'yo."