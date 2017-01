Pumalag si PNoy (Part 1)

Sa harap ng isyung ipinupukol sa nagdaang administrasyon, minabuti natin na ilabas ang kabuuang kasagutan ni dating Pangulong Noynoy ‘PNoy’ Aquino kaugnay sa usapin ng Mamasapano:

Nangako po akong manahimik ng isang taon. Pero nitong Martes, nagsalita si Pangulong Duterte. Sa pakiwari ko: Tama lang po na tumugon ako.

Sa Mindanao, may pinag-uusapang konsepto ng pintakasi, kung saan pag siguradong lamang sa bilang ng tao at dami ng armas ang kalaban, kukuyugin nila ang papasok, na kadalasa’y puwersa ng gobyerno.

Muntik na ngang mangyari ang pintakasi noong 2013, sa Maguindanao rin; dahil nga nakaresponde ang mechanized units ng AFP para suportahan ang PNP, nahinto ang napipintong pintakasi. Malinaw sa akin ang konseptong ito, bago pa man ang naging briefing na ginawa ni Ginoong Napeñas.

Kaya po nung iprinisinta ni Ginoong Napeñas ang Oplan Exodus, kung saan gagamit daw siya ng 160 Seaborne operatives, na haharap sa higit 3,000 na potensyal na armadong kalaban, kaagad na pumasok sa isip kong pwedeng mapintakasi ang sasabak na SAF.

Kaya inutusan ko si Napeñas na kailangan niyang makipag-coordinate sa AFP para maihanda ang mechanized units, artillery, eroplano, tao at iba pang assets na kailangan para hindi mangyari ang pintakasi. Sagot ni Mr. Napeñas: “Yes, sir.” Matapos ang imbestigasyon, lumabas na wala palang 160 ang Seaborne. Higit 70 lang ang bilang nila at 54 sa kanila ang operators.

Dagdag pa ni Napeñas, mangyayari ang coordination kapag moving na raw sila. Tumanggi ako dito; sabi ko, kailangang may sapat at supisyenteng araw para maiposisyon ang lahat ng assets. Ang sagot na naman niya: “Yes, sir.”

Alam na po natin ang nangyari: Ang atas para mag-coordinate na dapat “days before”, naging “time after target,” gaya ng sinabi na rin ng Senate Committee report. Dahil walang coordination, ang AFP, nagkandarapa, dahil ‘yung mga detalyeng dapat alam nila, gaya ng sino ang tutulungan at saan, saka pa lang nila inaalam.

Hindi ko maiwasang isipin: Kung sinunod lang ang lohikal at legal kong utos, hindi mangyayari ang trahedya sa Mamasapano.

Narito naman po ilang paglilinaw:

1. Bakit ipinadala ang SAF when SAF is geared—organized and geared into the service to meet the challenges of urban terrorism?

Kahapon nga po, pinuntahan namin ang website ng PNP-SAF (http://pnp-saf.org.ph/index.php/about-us). Nakalagay sa umpisa pa lang sa mission statement ng SAF:

“To conduct operations as a Rapid Deployment Force anywhere in the country specifically in situations with national and international implication in the ­areas of Hostage Rescue; Commando-Type Unconventional Warfare; Search and Rescue in times of calamities and disasters; Civil Disturbance Management du­ring national emergency; and other special operations.”

Idiin ko po ang: “anywhere in the country.” Sa kakulangan ng espasyo, abangan sa Lunes ang karugtong ng pahayag ni PNoy.

