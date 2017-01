Pullout ng militar, hiling sa peacetalk

Hiniling ng grupong Karapatan ang pullout sa tropa­ ng militar sa kanayunan sa ikatlong bahagi ng peacetalks sa pagitan ng Government of the Republic of the Philippines (GRP) at ng National Democratic­ Front of the Philippines (NDFP) sa Rome, Italy.

Sa sulat na ipinadala ni Cristina Palabay, secretary general ng Karapatan, sa GRP, inisa-isa nito ang mga paglabag ng militar simula nang magpatupad ng unilateral ceasefire noong Agosto 21 hanggang ­Disyembre 31, 2016.

Ayon kay Palabay, 10 ang napatay na kaalyado nila sa kanayunan; 14 ang kaso ng frustrated killing sa lider ng mga magsasaka at indigenous people; 2 ang kaso ng disappearance; 14,659 ang biktima ng pana­nakot at 4,170 ang nakaranas ng indiscriminate ­firing mula sa militar.

Iginiit ng grupo na malinaw itong paglabag sa ­kasunduan ng GRP at NDFP sa ilalim ng Comprehensive Agreement on the Respect for Human Rights and International Humanitarian Law (CARHRIHL).

Hinamon ng Karapatan ang GRP na kung totoong seryoso sa pag-usad ng usapang pangkapayapaan, dapat umano ay simulan ito ng pamahalaan sa pamamagitan ng pagkontrol sa puwersa ng militar, CAFGU at counter-insurgency operation sa mga kanayunan.