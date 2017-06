PULIS NAUNAHAN NG TARGET

By Cherk Balagtas

Nasapul sa mukha at kalaunan ay binawian ng buhay ang isang pulis matapos na maunahang putukan ng puntiryang suspek sa surveillance operation na isinagawa sa Caloocan City kamakalawa ng gabi.

Kinilala ang biktima na si PO2 Froilan Deo­caris, nakatalaga sa Northern Police District – Drug Enforcement Unit.

Base sa imbestigasyon nina PO3 Noel Bollos­a at PO2 Cesar Garcia ng Caloocan City Police, alas-7:45 ng gabi nang maganap ang insidente sa kanto ng Torsillo Street at C-3 Road, Barangay 28 ng nasabing lungsod na malapit rin lang sa NPD Station.

Sakay umano ng motorsiklong isang Yamaha Nouvo na may plakang 7604 PC si Deocaris kasama ang kapwa pulis na si PO2 Rolando Tagay upang magsagawa ng surveillance operation laban sa mga suspek na nakilala lamang sa mga alyas na ‘Ngongo Pinka’ at ‘Tisoy’ na lulan din ng motorsiklo na walang plak­a at binabaybay ang kahabaan ng C-3 Road ng nasabi ring lugar.

Pagdating sa nasabing lugar ay nakatunog umano ang mga suspek na sinusundan sila ng mga pulis at doon na bumunot ng baril ang angkas na suspek at pinaputukan ang mga nakabuntot na pulis kung saan tinamaan sa mukha partikular sa itaas ng labi ang angkas na si Deocaris.

Nang makitang suga­tan ang kasama ay inihinto ni Tagay ang motorsiklo at ginantihan din ng pu­tok ang mga suspek ngunit mabilis na nakatakas.

Mabilis din namang isinugod sa Tondo Medi­cal Center ang biktima ngunit hindi na rin ito pinalad pang mabuhay.

Na-recover sa pinangyarihan ng krimen ang isang itim na sling bag na naglalaman ng kaha ng sigarilyong may laman ding anim na sachet ng hinihinalang shabu, dalawang digital scales, motorsiklong isang Suzuki Skydrive na walang plaka, isang .9mm caliber, 11 ammunition ng nasabi ring baril at dalawang fired cartridges ng nasabi ring baril.

Sa panayam sa misis ng biktima na nakilalang si Jonah Deocaris, huli umano niyang nakausap ang kanyang mister sa pagitan ng alas-7:00-7:30 ng gabi at naikwento umano nitong may operasyon sila.

Ilang oras ang lumipas ay nakatanggap umano siya ng mensahe at pinapapunta siya sa Eusebio Funeral Homes at huwag umano siyang mabibigla dahil naroroon umano ang kanyang mister.