Pulis, nabudol-budol sa Cavite

Arestado sa follow-up operation ang umano’y galamay ng Budol Budol gang na si Jaime Calonzo y Asilo, 43 anyos, residente ng Aswangan Romanville Barangay Platero, Biñan City, Laguna.

Ang suspek ay dinakma, matapos umano ang pagtangay sa dalawang sako ng bigas na nagkakahalaga ng P5,000, dakong ala-1:30 ng tanghali kamakalawa.

Sa kuha ng CCTV ay nakikipagtransaksyon ang suspek sa bigasan na binabantayan ni PO2 Gilbert Madera ng Gov. Drive, Bgy. Bancal, Carmona, Cavite at humingi pa ng sample ng bigas. Nang makuha ang sample ay umalis ang suspek at ilang minuto ay bumalik at umorder ng 3 sako ng bigas pero dalawa lamang ang naikarga at babalikan na lamang ang isa pa gayundin ang bayad pero hindi na bumalik kaya humingi ng tulong ang biktima sa kanyang mother unit na Carmona Municipal Police Station at inaresto ang suspek.

Narekober sa suspek ang kulay itim na motorsiklong gamit ng suspek sa modus operandi na napag-alamang maraming may iba’t ibang modus.

Nahaharap ngayon sa apat na kaso ng swindling ang nasakoteng suspek.