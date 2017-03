Pulis na binaril, ipapatapon sana sa Basilan

By Cherk Balagtas

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Kasama sana sa mga mare-reassign at ipapatapon sa Basilan ang pulis na tinambangan ng dalawang mga kalalakihang lulan ng isang motorsiklo kamakalawa ng gabi na nasa kritikal na kalagayan ngayon sa Lungsod ng Caloocan.

Sa ulat ng Caloocan City Police, ganap umanong alas-10:30 ng gabi nang maganap ang insidente sa kahabaan ng Pio Valenzuela Street, Barangay 78 ng nasabing lungsod.

Kabababa pa lamang umano ng biktimang si PO2 Joselito Andres, 51, ng Lanzones, Barangay Potrero, Lungsod ng Ma­labon sa kanyang motorsiklo kasama ang dalawang kaibigang sina Jay-Ar Dela Cruz at Christina Manga­lino na pawang angkas nito sa motorsiklo nang dumating ang dalawang suspek.

Lulan din ng isang motorsiklo ang mga suspek at bigla na lamang umanong pinaputukan ng isa sa mga ito ang biktima dahilan upang agad itong matumba.

Matapos ang pamamaril ay mabilis ding nagsitakas ang mga suspek patungo sa hindi na nalaman pang direksiyon, habang mabilis namang naisugod ng kanyang mga kaibigan ang biktima sa Manila Central University (MCU) Hospital na nasa kritikal na kalagayan pa rin hanggang sa ngayon.

Napag-alaman na sangkot umano sa iba’t ibang mga kasong admi­nistratibo si Andres at nag-viral na rin umano ang isang video nito sa Youtube na nagwawala at nanunutok ng baril sa labasan lamang ng kanilang lugar habang nasa impluwensiya ng alak at walang suot na pang-itaas.

Sa ngayon ay patuloy pa rin ang pagsasagawa ng imbestigasyon ng pulisya. Inaalam na rin ang posibleng motibo sa pananambang.