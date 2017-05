Pulis inambus ng riding-in-tandem

Pinaulanan ng bala ang isang bagitong pulis habang nasa loob ng kanyang sasakyan ng dalawang grupo ng motorcycle riding in tandem sa Tondo, Maynila kahapon ng madaling-araw.

Kinilala ni Manila Police District (MPD) Director P/Chief Supt. Joel Napoleon Coronel ang biktima na si PO2 Fre­derick Tolentino, 43-an­yos, dating nakatalaga sa National Capital Regional Police Office (NCRPO) at residente ng 202A BLC II, Rawis Compound, Tondo.

Sinasabing si Tolentino ay isinasangkot sa kaso ng pagdukot sa isang Koreano tatlong taon na ang nakalilipas.

Base sa imbestigasyon ni PO3 Michael Maraggun, ng Manila Police District (MPD)-Homicide Section, alas-12:20 ng madaling-araw nang maganap ang krimen sa Quezon Street, sa Tondo, na sakop ng Barangay 116, Zone 9.

Dead on the spot ang biktima habang nasa loob ng kanyang Toyota Altis na may plakang XHS 721 dahil sa tama ng bala sa ulo, leeg, at likod.

Lumilitaw sa imbestigasyon na bumibiyahe sa naturang lugar ang biktima sakay ng kanyang kotse nang pagsalikupan ng dalawang motorsiklo na kinalululanan ng mga suspek at pinagbabaril na nagresulta sa kanyang agarang kamatayan ng pulis.

Ayon kay Coronel, ang biktima ay isinasangkot sa kidnapping activity at inilagay sa floating status sa NCRPO kung saan pabalik na sana ito sa serbisyo ngunit minalas na tambangan.

Base pa sa imbestigasyon, minsan na ring nahuli ng mga ahente ng National Bureau of Investigation (NBI) ang biktima dahil sa kasong pagdukot sa Koreanong si Hyun Yeo Koo noong 2014, kasama ang apat na iba pang pulis ngunit nakalaya rin.

Nagpapatuloy pa rin ang imbestigasyon ng pulisya upang malaman kung ano ang motibo sa pagpatay sa pulis na biktima kung saan nakakita ang mga pulis ng mga rough sketches ng taha­nan at mga pangalan ng ilang mga Chinese mula sa sasakyan ng biktima.

Bineberipika pa kung posibleng ito’y mga pros­pective kidnap victims o hindi.