Pulis inambus ng 20 rebelde

Patay ang isang pulis makaraang tadtarin ito ng bala ng tinatayang nasa 20 miyembro ng New People’s Army (NPA) habang sakay ng patrol car sa naganap na pananambang kahapon ng umaga sa bayan ng Monreal, Masbate.

Dead on the spot sanhi ng tinamong mga tama ng bala sa ulo at ibat-ibang bahagi ng katawan ang biktimang nakilalang si PO2 Mervin Capellan, nasa hustong gulang at miyembro ng Moreal Municipal Police Station (MPS).

Ayon kay Sr. Insp. Ma. Luisa Calubaquib, tagapagsalita ng Bicol PNP, naganap ang insidente dakong alas 6:20 ng umaga sa Sitio Tambarong, Barangay Poblacion ng nabatid na bayan.

Napagalaman na kasalukuyang naka duty si PO2 Capellan nang umalis ito upang ipalinis sana ang ginagamit nilang patrol car.

Subalit pagdating sa nasabing lugar ay may nakaabang na palang mga rebelde at doon ay pinaulanan ng bala ang kaawa-awang pulis.

Ang brutal na pagkakapatay kay PO2 Capellan ng mga rebelde ay mariing kinondena ng mga kapwa pulis dahil sa halos magkabutas-butas ang katawan nito dahil sa dami ng tinamong tama ng bala.

Nagsasagawa na ng hot persuit operation ang kapulisan upang mapanagot ang mga suspek sa kanilang ginawang krimen.