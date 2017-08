Pulis huli sa pagsinghot ng shabu

By Nonnie Ferrriol

Isang miyembro ng Philippine National Police (PNP) ang inaresto ng mga kabaro nito kasama ang lalaking ka-jamming nito makaraang mahuli sa akto na sumisinghot ng umano’y shabu sa loob ng bahay ng nasabing pulis sa Novaliches, Quezon City, kamakalawa ng gabi.

Ayon kay QCPD (Quezon City Police District) Director Chief/Supt. Guillermo Lorenzo Eleazar, nakilala ang suspek na si PO2 Porferio Justiniani Sarigumba, 37, naka-assign sa Personnel Holding and Accounting Unit (PHAU) sa Camp Crame, at nakatira sa Block 44 Lot 13 Bistekville, Brgy.Kaligayahan, Novaliches.

Inaresto rin si Junior Relapagos y Lingkod, 23, ng 1081 Sitio Looban, ng nasabing barangay.

Sa report kay Eleazar, ni P/Supt. Rossel Cejas, bago ang pag-aresto dakong alas-10:00 ng gabi nang makatanggap ng impormasyon Station 5 na sa mismong bahay ng suspek na pulis ay may nangyayaring “drug session”.

Agad nagsagawa ng anti-criminality at anti-drugs operation sa ilalim ng “Oplan Galugad” ang mga awtoridad at dito naaktuhan umano ang pulis at kasama nito na sumisinghot ng shabu.

Hindi na nakapalag ang suspek na pulis nang damputin ito ng kanyang mga kabaro.