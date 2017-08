Pulis at asset niratrat, suspek natodas sa resbak

Patay ang isang pulis-Maynila at ‘asset’ nito matapos pagbabarilin ng dalawang lalaking suspek, habang napatay naman sa follow-up operation ang isa sa mga ito (suspek), kahapon ng madaling-araw, sa Binondo, Maynila.

Kinilala ni SPO2 Charles John Duran ng Manila Police District (MPD)-Homicide Section ang mga nasawi na sina PO1 Marmy Montemayor, nakatalaga sa Station Drug Enforcement Team (SDET) ng Police Station 11; at alyas ‘Benjie’, tinatayang nasa edad 40-45, 5’7 ang taas, at may tattoo na scorpion at “Benjie” sa braso.

Habang ang suspek na si alyas ‘Patrick’ ay napatay naman sa follow-up operation ng mga pulis sa may Parola Compound, Binondo, dakong alas-singko ng madaling-araw, pero nakatakas ang isa pang hindi nakikilalang suspek na kasama nito sa pagbaril kina Montrmayor at ‘Benjie’.

Nalaman na dakong alas-11:30 ng gabi, nakipagkita si Montemayor sa kanyang ‘asset’ na si ‘Benjie’ sa Parola Compound, Binondo, Maynila, para sa ikinakasang anti-illegal drugs operation na noon ay nakikipag-inuman.

Habang kinakausap ni Montemayor si ‘Benjie’ bigla umanong lumitaw ang dalawang suspek, at pinagbabaril sina Montemayor at ‘Benjie’.

Dead-on-the-spot si ‘Benjie’ na tinamaan ng apat na bala sa iba’t ibang ba­hagi ng katawan, habang nagawa pa umanong makatalon sa dagat si Montemayor pero idineklarang dead-on-arrival nang dalhin sa Gat Andres Bonifacio Memorial Center (GABMC).

Kaagad naman nagsagawa ng follow-up operation pagkatapos ng krimen ang mga operatiba ng MPD-PS 11 sa may Delpan Bridge, Tondo at nang makita ni ‘Patrick’ ang paparating na mga pulis ay pinaputukan ang mga awtoridad na aaresto sa kanya dahilan para gantihan siya ng putok na naging sanhi ng kanyang kamatayan.