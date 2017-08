Puerto Princesa mayor pinatalsik ng Ombudsman

Sa ikalawang pagkakataon, pinatalsik ng Office of the Ombudsman si Puerto Princesa Mayor Lucilo Bayron nang ibasura nito ang joint resolution na inisyu ng nakaraang June na nagbigay-daan sa reinstatement ng alkalde.

Ang bagong desisyon na iniakda ni Assistant Ombudsman Jennifer Jardin-Manalili ay inaprubahan ni Ombudsman Conchita Carpio-Morales noong July 11 at kumatig sa motion for reconsideration na isinumite ng complainant na si Aldrin Madreo.

Sa naturang desisyon, idineklara ng Ombudsman na ‘reconsiders and hereby sets aside the assailed Joint Order dated 20 March 2017 modifying the decision dated 18 November 2016 in so far as it affects respondent Bayron.’

Ipapadala na ng Ombudsman ang naturang ruling sa DILG para sa implementasyon.

Isinampa ng complainant na si Madreo ang reklamo laban kay Bayron at sa anak nitong si Karl noong November 2013.

Binigyan ng trabaho ni Bayron ang kanyang anak na si Karl subalit hindi idineklara sa employment contract ang kanilang relasyon.