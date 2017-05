Publiko pinakalma sa pagputol sa signal

Maagap na pinawi ng gobyerno ang posibleng pag-aalala ng publiko kapag iniarya ang pagputol sa signal ng mga telecommunications bilang bahagi ng operasyon ng gobyerno laban sa Maute group sa Marawi City.

Hindi umano dapat mangamba ang publiko hinggil sa mga updates sa mga nangyayari sa Marawi City oras na putulin ang linya ng komunikasyon.

Ayon kay Presidential Communications Operations Office (PCOO) Secretary Martin Andanar, kung matutuloy ang plano ay gagamit na lamang ng satellite phone ng Office of the Civil Defense (OCD) para mabigyan ng update ang sambayanan sa pamamagitan ng Mindanao hour.

Nitong Lunes, Mayo 29 ay pormal na inilunsad ng Office of the Presidential Spokesperson sa pakikipagtulungan ng Armed Forces of the Philippines (AFP) at PCOO ang Mindanao Hour.

Sa pamamagitan ng Mindanao Hour ay magkakaroon ng daily update sa mga kaganapan sa Marawi at iba pang lugar sa Mindanao.