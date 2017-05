Publiko off-limits na sa balitaktakan sa ML

By Bernard Taguinod

Tulad ng inaasahan, ini-off limits sa publiko ang balitaktakan ng mga mi­yembro ng Gabinete ni Pa­ngulong Rodrigo Duterte at mga kongresista partikular na ang oposisyon hinggil sa idineklarang Martial Law sa Mindanao.

Kahapon, humarap sa Committee of the Whole ng Kamara ang mga Gabinete ni Duterte para sa briefing ukol sa idineklarang Martial Law ni Duterte sa buong rehiyon ng Mindanao kasunod ng paglusob ng Maute Group sa Marawi City noong Mayo 23.

Sa unang isang oras ng pulong ay bukas ito sa publiko na sinimulan ni House Speaker Pantaleon ‘Bebot’ Alvarez sa isang talumpati kung saan nag-report si Executive Secretary Salvador Medialdea ukol sa Proclamation 216.

Ini-report naman ni Senior Deputy Executive Secretary Menardo Guevarra ang guidelines ng Proclamation 2016 o mga susunding panuntunan ng Armed Forces of the Philippines (AFP) sa pagpapatupad ng batas militar sa Mindanao.

Matapos nito ay hiniling ni Medialdea sa chairman ng Committee of the Whole na si House majo­rity leader Rodolfo Fariñas na mag-executive session kaya agad na pinaalis ang mga tao sa gallery kasama na ang mga kagawad ng media.