Publiko binalaan laban sa hindi rehistradong HIV screen test

Nagbabala ang Food and Drug Administration (FDA) laban sa pagbili at paggamit ng hindi rehistradong screen test para sa HIV na ibinebenta ng mga online seller.

Sa dalawang pahinang advisory na pirmado ni FDA Director General Nela Charade Puno, partikular na nagbabala ang ahensya laban sa medical device product na One Step Cassette Style HIV 1 + 2 Rapid Screen Test (whole blood).

Napatunayan sa isinagawang post-marketing surveillance ng FDA na ang nasabing produkto ay hindi dumaan sa registration process ng ahensya at hindi rin ito naisyuhan ng tamang Certificate of Product Registration.

“The abovementioned products did not undergo the evaluation process of the FDA. Thus, the agency cannot guarantee its quality and safety,” saad ng FDA sa advisory.

Paalala pa ng FDA, sa ilalim ng Republic Act No. 9711 o Food and Drug Administration Act of 2009, ang paggawa, pag-aangkat, pagbebenta at pag-aalok ng alinmang health product na hindi rehistrado sa FDA ay ipinagbabawal.

Kaugnay nito, pinakikilos ng FDA ang mga lokal na pamahalaan at mga law enforcement agency na tiyaking hindi naibebenta sa kanilang hurisdiksyon ang nasabing produkto.(Maricel Diaz)