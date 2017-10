Public school teachers proteksiyunan sa utang

Kinalampag ng isang mambabatas ang Department of Education (DepEd) na hanapan ng solusyon kung paano maiibsan ang pagkaltas sa suweldo ng mga pampublikong guro dulot ng mga interes at multa sa salary loan ng mga ito mula sa private lending institutions.

Ginawa ito ni 1-Ang Edukasyon Party-list Rep. at Assistant Majority Leader Salvador Belaro Jr. kaugnay ng mga natatanggap na ulat mula sa mga pampublikong guro na humihirit na suspen­dihin ang implementasyon ng DepEd Order Nos. 12 and 27, S. 2017 (Implementation of P4,000 Net Take Home Pay for Department of Education Personnel).

Isinasaad sa 2017 General Appropriations Act (GAA) partikular na sa Section 47 ng Special Provisions ang pagtatakda ng halagang P4,000 bilang net take home pay limit para sa lahat ng empleyado ng gobyerno upang maprotektahan ang mga ito laban sa sobrang pagkaltas sa kanilang suweldo. Salig naman sa 2018 GAA ay itataas na sa halagang P6,000 ang net take home pay li­mit ng mga kawani.