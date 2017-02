PSYWAR LANG

Naniniwala ang isang senador na bahagi lang ng psychological warfare ni Pangulong Rodrigo­ Duterte ang pagpapatigil­ nito sa peace talks ng gobyerno sa CPP-NPA-NDF.

Sinabi ni Sen. Panfilo Lacson na nakikita naman sa pahayag ni Pangulong Duterte noong Sabado na pabubuksan niya ang peace talks kung may ‘compelling reason’.

“Sabi niya, qualify­ niya naman na kung may compelling reason bumalik sa peace negotiation at ito para sa interest ng bansa, ‘di niya sinarhan. If we know the President by now, he is playing psychological game with the other party, the CPP NPA NDF,” ani Lacson sa isang radio interview.

Sa tingin ni Lacson, kaya nagkakaroon ng problema sa peace talks ay dahil hindi kontrolado ni CPP leader Jose Maria Sison ang New People’s Army (NPA) kung kaya’t gumagawa sila ng hakbang na labas sa pinagkasunduan ng gobyerno at CPP/NDF.

“Ang problema, mukhang ang ulo nila ‘di hawak ang mga extremities. Ang armed group, ang NPA mukhang walang control ang NDF at CPP,” suspetsa ni Lacson.

“Sabi ng NDF, Feb. 10 tigil na ang unilateral ceasefire, wala pang Feb. 10 may dinukot na naka-civilian na sundalo, tapos pinatay pa ang 3. So walang control,” ayon sa senador.

Suportado ni Lacson ang ginawang hakbang ng Pangulo dahil mahirap nga namang makipagkasundo sa isang organisasyon na tila watak-watak naman ang pu­wersa.

“Tama ang ginawa ni President Duterte na ipa­kita niyo muna na kayo iisa kayong grupo ‘di kayo kausap namin iba ginagawa ng armed element ninyo. Saan kami lalagay doon? I think the President is sending a strong message, ‘di naman sarado ito, sabi nga, show me a compelling reason at puwede tayo mag-usap uli,” diin ni Lacson.