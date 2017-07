PSL: DINOMINA NG PETRON

Laro bukas: (Filoil Flying V Centre)

5:00 p.m. — Petron vs F2 Logistics

Hindi pinahirit ng Petron ang karibal na F2 Logistics nang dominahin ang laro sa tatlong sets, 25-23, 25-21, 25-19 sa Game 1 ng Philippine Superliga (PSL) All-Filipino Conference best-of-three finals kagabi sa Muntinlupa Sports Centre.

Si Francis Molina ang nanguna sa atake ng Blaze Spikers para angkinin ang panalo sa prestihiyosong club tourney na sinusuportahan ng Belo, Rebis­co and Gold’s Gym at TV5 (official broadcast partner).

Nagbaon si Molina ng siyam sa 37 attack points ng Petron at magsumite ng 11 points, habang sina Bernadeth Pons at Aiza Maizo-Pontillas ay may tig-walong puntos.

“It was our heart which carried us in this game,” lahad ni Petron coach Shaq Delos Santos.

“We’re already in the championship match. It’s no longer a question of skills or talent; it’s now a question of willingness and desire. Whoever wants it more would de­finitely win.”

Dahil sa panalo, dumikit ang Petron sa pag-dethrone sa Cargo Mo­vers, na kanilang magagawa sa Game 2 bukas sa Filoil Flying V Center sa San Juan. Pero, batid ni coach Delos Santos na maghahanda sa resbak ang F2.

“Knowing F2 (Logistics), they will surely bounce back,” dagdag niya.

Samantala, tumapos na pangatlo ang Cignal matapos pasukuin ang Foton, 25-16, 25-18, 20-25, 25-22.

Ibinuhos ng HD Spikers ang kanilang lakas sa unang dalawang sets para makuha ang panalo bago sumagot ang Tornadoes sa third frame na sinandalan si 6-foot-5 jaja Santiago.

Subalit hindi na pinatagal ng Cignal ang laro, sinikap nilang manalo sa fourth sa tulong nina Jovelyn Gonzaga, Rachel Anne Daquis at Cherry Vivas sa event na suportado ng Belo, Rebisco at Gold’s Gym habang TV5 ang official broadcast partner.

Nagtala si Honey­ Royse Tubino ng 17 points habang may 15 points kasama ang 13 attacks si Gonzaga para sa HD Spikers.

Nag-ambag sina Maika Morada at Daquis ng 12 at 10 markers ayon sa pagkakasunod.

Namuno sa opensa para sa Foton si Santiago na may 21 points habang tumipa si EJ Laure ng 12 markers.