Protesta ng taumbayan ‘di balewala kay Digong

Hindi binabalewala ng gobyerno ang mga kilos protesta laban kay Pangulong Rodrigo Duterte.

Ito ang inihayag ng Malacañang bilang sagot sa pahayag ni Senador Panfilo Lacson na hindi dapat balewalain ang mga kilos-protesta laban sa gobyerno at sa Pangulo.

Sinabi kahapon ni Presidential Spokesman Ernesto Abella na bilang Presidente ng bansa, pinapakinggan aniya ng Pangulo ang mga Pilipino.

Bukas aniya ang pintuan ng gobyerno sa constructive dialogue sa iba’t ibang sektor ng lipunan, kabilang na ang mga grupong hindi sumasang-ayon sa ilang isyu sa pamahalaan.

Sinabi pa ni Abella na kahit kailan ay hindi pinagbawalan ni Pangulong Duterte ang mga anti-Duterte groups na mag-rally at inalok pa nga ang Luneta at ilang pampublikong lugar na gamitin para hindi makaabala sa trapiko.

“The President is the leader of all Filipinos. We have always kept the doors open for constructive dialogue with the strategic sectors of society, including those who do not share the stance of the Administration on certain issues,” ang sabi ni Abella.

Matapos ang National Day of Protest ay inihayag ni Lacson na hindi dapat balewalain ng gobyerno ang mga kilos protesta dahil hindi isyu ang dami ng bilang ng mga dumalo kung ‘di ang mga hinaing at isyung ipinoprotesta ng mga ito na dapat na pagtuunan ng gobyerno.