Proteksyon sa mga anak ng OFWs

Bibigyan ng proteksiyon ng gobyerno ang mga anak ng Overseas Filipino Workers (OFWs) na naiiwan sa Pilipinas laban sa anumang pang-aabuso.

Ayon kay Department of Labor and Employment (DOLE) Secretary Silvestre H. Bello hinikayat nito ang publiko na tumawag o magsumbong sa DOLE Hotline 1349 kung may pang-aabuso sa mga anak ng mga OFW na kanilang makikita.

“I am asking the public that if they witness or suspect that a child of an OFW is being abused, they should call our Hotline 1349 so we can ensure the safety of the child,” ayon kay Bello.

Sinabi ni Bello, na batay sa pag-aaral ng UNICEF’s National Baseline on the Study on Violence Against Children sa Pilipinas, ang mga batang iniiwan ng kanilang mga magulang upang mangibang bansa ang lantad sa pang-aabuso.