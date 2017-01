Proteksyon ng condo units buyer tutukan

Isa sa mga tututukan ng Kamara na maipasa sa pagbabalik ng sesyon nito sa susunud na linggo ang panukalang pagpapalawak pa sa proteksyon ng mga buyer ng mga subdivision at condominium units.

Ayon kay House Committee on Housing and Urban Development Vice Chairman Quezon City Rep. Jose Christopher Belmonte, nakatakdang talakayin ng kanilang panel ang House Bill No. 1337, na inakda ni Masbate Rep. Scott Davies Lanete, HB 3150 ni Magdalo partylist Rep. Gary Alejano at HB 4534 ni Tarlac Rep. Victor Yap.

Kapwa nakapaloob sa nasabing mga panukala ang pag-amyenda sa Presidential Decree No. 957 o “Regulating the Sale of Subdivision Lots and Condominiums, Providing Penalties for Violations Thereof” na inisyu pa noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos.