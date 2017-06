‘PROMISE RING’ HUDYAT NA NG KASALANG RICHARD-SARAH

ESPESYAL para kay Sarah Lahbati ang premiere night ng horror movie niyang Ang Pagsanib Kay Leah Dela Cruz kaya si­nuot niya nu’ng gabing ‘yon ang ‘promise ring’ na bigay sa kanya ni Richard Gutierrez.

Ayun tuloy, ito ang napagdiskita­hang usisain sa kanya ng mga press na nandu’n dahil takaw-pansin naman talaga ang singsing na magkahalong diamond at sapphire.

Sey ni Sarah, parang unity ring ang singsing na ‘yon na matagal nang binigay sa kanya ni Richard, pero hindi niya sinusuot.

Ang ibig sabihin daw nito ay they will be unified forever.

“He just surprised me with it. He gave it to me as a gesture of love and it’s our pro­mise ring for each other,” nakangiting sabi ng gandarang aktres.

Paano binigay ‘yon sa kanya ni Chard? Lumuhod ba ito sa harapan niya or something?

“Hindi, walang luhod. Tumambling! Hindi, joke lang! Ha! Ha! Ha!

“We were in LA, strolling around Beverly Hills and then he said, ‘Let’s enter this jewelry store.’ And I’m like, ‘Okay!’

“Ako, I’m not ma-jewelry. So, I’m like, ‘Okay, let’s go inside.’ We get there and he was like, ‘Do you like this one or this one?’ Pinapili niya ako ng ring.

“And then sabi ko, ‘Ano ‘to? For what ito?’ And then he said, ‘Because I love you and this is our promise ring.’”

‘Yung promise, anong klaseng promise ‘yun?

“The promise of forever! Ha! Ha! Ha!” masayang sagot sa amin ni Sarah.

So, sila na talaga ang mag-forever?

“Yes!”

At naniniwala siya sa forever?

“Oo naman!”

Hinihintay na rin ba niya ‘yung totoong ring, as in engagement ring, na may kasamang luhod at yaya ng kasal ‘pag ibi­nigay sa kanya ni Chard?

“Oo naman. Of course! Darating din tayo diyan. Busy lang siya! Ha! Ha! Ha!

“Tuma-timing lang siya!” nakangiting pakli ng 23-anyos na Viva star.

***

Nang tanungin namin si Sarah kung darating ba si Chard doon sa premiere ng pelikula niya sa Robinsons Galleria Mo­vieworld, ang sagot niya ay gustuhin man nito ay natapat sa pilot episode ng La Luna Sangre.

“Nasa bahay siya, nanonood ng La Luna with the family. Lahat ng Gutierrezes, nandu’n.

Nag-order sila ng food.

“Sayang nga, kung puwede ko lang hatiin ‘yung katawan ko to be here and to be at home to watch the pilot, eh.

“But my family is here. My mom, kaibi­gan ng mom ko and my friends.

“Manonood sila (Gutierrez family), sa showing mismo sa June 28.”

Katsika namin si Sa­rah nang biglang duma­ting si Chard para sorpresahin siya.

May pa-flowers ang kanyang guwapong love.

Natawa kami sa initial reaction ni Sarah kay Chard na, “Buwisit ka, ano ba? Ano ba ‘yan?! Nakakainis!” pero tumatawa siya at sobrang na-touch sa sweet gesture nito.

Masayang nagyakapan ang dalawa at nag-kiss.

“Bihira kong ma-surprise ‘to. Magaling ‘to, eh. Ngayon, na-surprise ko na siya!” proud na dayalog ni Chard.

Medyo na-teary-eyed ang hot momma ni Zion.

Ayon kay Chard, hindi niya alam kung bakit naisip ni Sarah na hindi siya pupunta sa premiere ng mo­vie nito.

Sinabi man niyang may La Luna pilot, nasa isip na raw talaga niyang sosorpresahin niya ito roon.

In all fairness ay na-surprise talaga si Sarah dahil nakita namin ang pagkabigla nito nang biglang sumulpot si Chard sa kanyang harapan na may dalang bulaklak.

***

Very proud si Richard kay Sarah dahil alam niya kung gaano ito ka-passionate at kasipag sa trabaho.

Kaya hindi siya puwedeng mawala at hindi sumuporta sa pelikula nito.

Natanong din si Chard tungkol sa pro­mise ring na suot ni Sarah nu’ng gabing ‘yon.

Ano bang ipinangako niya kay Sarah nu’ng ibigay niya ‘yon?

“Malalaman n’yo rin. Konting abang-abang lang,” napapangiting sagot ni Chard.

Aniya, matagal na niyang binigay ‘yon kay Sarah, hindi niya alam kung bakit nga­yon lang nalaman ng press ang tungkol sa singsing na ‘yon.

Hirit ni Sarah, hindi niya kasi ito sinusuot, that night lang.

Sey ni Chard, perfect timing na sinuot ‘yon ni Sarah sa nasabing premiere.

Natatawang tsika ni Sarah, sinabihan niya pa si Chard na pumunta na lang ito sa afterparty. ‘Yun pala ay sosorpresahin siya nito.

Kahapon (June 20) pala ang kanilang 5thanniversary bilang magkarelasyon, base sa sweet pics na ipinost ni Sarah sa Instagram.

Sa June 28 ang showing nationwide ng horror flick na Ang Pagsanib Kay Leah Dela Cruz na prinodyus ni Erik Matti at dinirek ni Katski Flores.