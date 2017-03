‘Promise’ ni Ritz Azul, halos mabantilawan na

A PROMISE of ­Forever will finally be aired sa April daw.

Starring sa tele­seryeng ito sina Ritz Azul, Paulo Avelino and Ejay Falcon.

Buti naman at sana, hindi nabantilawan ang project na ito.

Anong timeslot ­kaya ang papalitan ­nito? Anong programa ang papalitan?

Hindi naman siguro Wansapanataym kahit may fantasy elements ito.

***

May Kapuso mall show ang Ika-6 Na Utos mamayang 4:00 PM sa Arayat Atrium ng ­Robinsons Starmalls sa San Fernando City, Pampanga.

Makikipagsaya sa fans sina Ryza Cenon, Mike Tan at Rich ­Asuncion.

***

Pumirma muli si Mike Tan ng ­exclusive ­contract sa GMA ­Network ­kamakalawa.

Mahigit 13 years na siyang Kapuso.

“Hindi ko kasi ­talaga makita na ­umalis ako sa Network na nagpasikat sa akin, nagturo sa akin at talagang nagmamahal sa akin,” sey ni Mike.

“Ever since naman, nandito sila for me and never nila akong pinabayaan.

“Through ups and downs, andiyan sila para sa akin. Never nila akong binigyan ng hindi ko gustong proyekto.

“Lagi nilang pina­raramdam sa akin ‘yung tiwala kaya lagi akong thankful na nandito ako sa GMA.”

***

Ratsada na sa takilya ng bayang magiliw ang Beauty and the Beast.

Sa North America, inaasahang ito ang unang pelikula ng taon na lalampas sa $100M ang opening weekend gross.

Umaariba na rin ang “tale as old as time” sa Germany, Italy, Russia, Korea, Brazil, Spain, UK, China at Mexico.

***

Ngayon ang unang shooting day sa ­Baguio ng Citizen Jake na pagbabalik-pelikula ni ­Direktor Mike de Leon.

Bakit kaya umalis o inalis daw bilang line producer na si Dennis Evangelista tuladang nauna nang nai-post?

In fairness kay Dennis, wala kang ­maririnig na comment sa balitang ito. Busy na siya sa ibang proyekto.

***

Awayan ng kampo ni Erik Santos vs Jobert Sucaldito ang namumuo ngayon sa fans.

Balitang isang mayamang close friend or contact ang nasa gitna ng ­alitang ito.

Sayang, kasi, magkaibigan at magkasanggang dikit sila noong nasa Backroom pa lang si Erik.

Anyare? ‘Di ba, magkakasama sila hanggang noong matapos ang nakakabaliw na relasyon nina Erik at Rufa Mae Quinto?

***

Kapag nanganak na si Melai Cantiveros, sino kaya ang bagay na humalili sa host ng Magandang Buhay?

In fairness, malaki ang naidadagdag ni Melay sa sa ikasasaya ng show.

Bagama’t hindi pa isang nanay, maganda rin nilang kunin si Maymay ng PBB na kapareho ni Melai sa katabilan.