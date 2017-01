Pro-people, iba pa prayoridad sa ASEAN

Sari-saring pro-people na proyekto ang tututukan at prayoridad sa Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) kung saan ang Pilipinas ang tatayong tagapangulo ngayong taon.

“Ang ating ASEAN organization ay palakas nang palakas po ang samahan. Ang tutukan natin ngayong taon…prio­rities natin…iyong mga proyektong people-­oriented, pagpapatibay, pag-­improve ng ating health services; nandiyan din po iyong peace and stability, tutukan po natin iyan, iyong counter-terrorism; tapos iyong stability po ng ating maritime security cooperation; inclusive and innovative-led growth,” paghahayag ni Presidential Communications Office (PCO) Secretary Martin Andanar sa isang panayam kahapon.

Ani Andanar, ang mga nabanggit ang tutulungan upang umasenso ang ilang kababayan sa pamamagitan ng pagnegosyo, mga micro-enterprises at ganundin po iyong mga negos­yante na bibigyan ng assistance to identify the opportunities in the ASEAN region.

Kinumpirma rin ng PCO chief na sunud-­sunod na mini-summits din ang gaganapin sa iba’t ibang panig ng bansa.

Nitong Enero 15 ay inilunsad ang chairmanship ng Pilipinas sa ASEAN sa Davao City na pinangunahan ni ­Pangulong Duterte.