Presyo ng tabako lolobo

By riz Dominguez

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Inaprubahan ng National Tobacco Administration (NTA) ang mga bagong presyo ng tabako para sa susunod na dalawang taon, 2018 at 2019.

Ang mga bagong presyo para sa tatlong uri ng tabako-Virginia, Burley, at Katutubong-ay naaprubahan sa pagpapatuloy ng Conference of Consultative Tobacco Tripartite sa NTA Central Office sa Quezon City kamakailan.

Ang pagtaas ng presyo ay dumating halos dalawang linggo matapos ang negosasyon sa mga pagsasaayos ng presyo sa pagitan ng mga magsasaka ng tabako at mga mamimili ng dahon sa nasabing tripartite conference at nagtapos na may pagkasira, na nagbukas ng daan para sa isa pang pag-ikot ng konsultatibong pulong.

Ang lider ng magsasaka na si Mario C. Cabasal, presidente ng National Federation of Tobacco Farmers Associations and Cooperatives (NAFTAC), ay nagsabi na nasiyahan sila sa pagtatapos ng negosasyon para sa pagtaas ng presyo ng tabako.