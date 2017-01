Presyo ng sasakyan magiging ginto

By Bernard Taguinod

Magiging ginto na ang halaga ng mga bagong sasakyan sa bansa sa sandaling maipasa na ang tax reform package na isinumite ng Department of Finance (DOF) sa Mababang Kapulungan ng Kongreso.

Base sa nasabing panukala na sinimulan na ng House committee on ways and means kahapon, dodoblehin na ang buwis ng mga brand new cars na bibilihin ng mga mamamayan sa bansa.

Ang mga sasakyang na hindi lalagpas sa P600,000 ay papatawan na ng 4% na buwis mula sa kasaluku­yang dalawang porsyento.

Lahat naman ng mga sasakyan na mahigit P600,000 ang halaga subalit hindi lalagpas sa P1.1 million ay magiging P24,000 na ang buwis at dagdag na 40% ang ipapataw sa lagpas sa P600,000.

Sa ngayon ay nakapako sa P12,000 ang buwis ng mga sasakyan na naghalalaga ng P600,000 at hindi papalagpas sa P1.1 million.

Inirekomenda ng DOF ang sistema ng pagbubuwis na ito sa mga sasakyan upang magkalikom umano ng sapat na halaga ang gobyerno para mapondohan ang mga programa ni Pangulong Rodrigo Duterte.