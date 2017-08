Presyo ng manok bantayan sa bird flu outbreak

Pinababantayan nga­yon ni Senador Francis ‘Kiko’ Pangilinan sa Department of Trade ang Industry (DTI) ang presyo ng manok dahil sa posibleng pagsasamantala ng ilang tiwaling negosyante dulot ng avian o bird flu outbreak na nagresulta sa pagkamatay ng daang-libong manok.

Ayon kay Pangilinan, kapag may ganitong sitwasyon, may ilang tiwa­ling sinasamantala ang sitwasyon sa pamamagitan ng pagtaas ng presyo.

Giit ng senador, walang dahilan upang tumaas ang presyo ng kar­neng manok dahil isang lugar pa lang naman ang apektado ng bird flu outbreak at marami pang lugar na maaring pagkukunan ng supply nito.

“Isang lugar pa lang ang apektado at mara­ming lugar pa sa bansa ang pwedeng pagkunan ng karne ng manok. Hinihimok natin ang Department of Trade and Industry (DTI) na bantayan ang mga mapagsamantala na pwedeng magtaas ng presyo ng manok at iba pang karne sa palengke,” ayon sa senador.

Una rito ay nanawagan ang senador kay Pa­ngulong Rodrigo Duterte na pulungin ang lahat ng ahensya para makabuo ng komprehensibong plano sa pagharap sa bird flu.

Kailangan umano ang pagtutulungan ng lahat ng mga ahensya ng gobyerno para matugunan ito at maprotekthan ang mga sektor na apektado nito.