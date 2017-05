PRESO PATAY SA TORTURE

By Ronilo Dagos

Tadtad ng pasa, mga paso ng sigarilyo sa katawan at may saksak ng ice pick ang isang preso na pinagbubugbog at pinahirapan nang husto sa loob mismo ng Sta. Rosa Police lock-up jail sa Laguna.

Binawian ng buhay dahil sa tinamong ma­tinding pagpapahirap si Restituto Dino Soria, 55-anyos, street sweeper, at residente ng Barangay Pulong Santa Cruz, Sta. Rosa City, Laguna.

Sa inisyal na imbestigasyon, dakong ala-una ng madaling-araw kamakalawa nang isugod sa ospital ng duty jailer na si PO1 Nazer Bolla ang biktimang si Soria. Dakong alas-sais ng umaga ay idineklara itong patay.

Wala pang maibigay na paliwanag ang tanggapan ng pulisya kung paanong na-torture sa loob ng kulungan si Soria subalit ayon kay Police Superintendent Cecilio Ison, Laguna Police director, magsasagawa sila ng malalimang imbestigasyon sa kaso.

Agad din nitong ipinasibak sa pwesto ang mga duty jailer ng maganap ang pambubugbog.

Samantala, tiniyak naman ni PCSupt. Ma. Ranada Aplasca, Calabarzon police regional director, na mananagot ang sinumang mapapatuna­yang sangkot sa krimen.

Kasong administra­tibo at kriminal ang nakatakdang haharapin ng res­ponsable sa kamata­yan ng biktimang si Soria.

Napag-alamang iilang araw pa lamang nakakulong si Soria habang dinidinig pa lamang ang kaso nito nang pagtulungan itong bugbugin at pahirapan sa naturang kulungan.