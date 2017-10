Presidential appointee, matik na bitbit ang biyuting bebot

Best and the brightest­ daw ang nais ng gobyerno na manungkulan sa mga sensitibong posisyo­n sa pamahalaan.

At mukhang iilan lang ang nakitang best and the brightest ng gobyerno dahil itong isang presidential appointee ay parang cellphone na dual sim dahil dual din ang posisyon sa pamahalaan.

Bulong sa atin ng ating tipster, paano kaya nagagampanan ni Mr. Appointee ang kaniyang mandato sa kontrobersiyal at in-demand na ahensiyang pinaglilingkuran kasabay ng kaniyang tungkulin bilang opisyal sa isang educational ins­titution?

Hmmm e mukhang magaling naman daw sa dual work itong si Mr. Government official kaya nabola­ ang isang napakagandang binibini at nahulog sa kanyan bitag.

Sabi ng ating tipster, umuugong daw ang tsimis­ na alagang-alaga ni Sir ang isang binibini dahil kung saan siya mapunta ay nabibigyan din niya ito ng trabaho kahit ‘di qualified.

Nakailang lipat na nga rin daw si government official ng tanggapan pero sa lahat ng tanggapan ay makikitang automatic na may trabaho si Ms. Beautiful.

Ang bulong pa sa atin, eto raw magandang binibini na ito kasama ang kaniyang anak ay maginhawang maginhawa ngayon ang pamumuhay sa isang condo unit kahit hindi naman daw kalakihan ang suweldo at can afford ang travel kung saan-saan.

Sabi tuloy ng ating tipster hindi kaya nag-dudua­l position si Mr. Official ay dahil sa pagmamantine kay Magandang Binibini?

Si Mr. Government Official ay mahilig at talaga­ namang magaling pumostura kapag kausap ang media­, lalo na kung sa pagpapaliwanag sa mga aberya­ sa kanyang nasasakupan.

Pero kung noong una ay kampante sa kaniyang mga pahayag ang opisyal na ito na yakang-yaka nila ang lahat sa ahensiya, ngayong sunud-sunod na ang aberya ay para na siyang si Boy CC as in sinisisi na niya sa iba ang mga kapalpakan.