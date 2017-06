Presidente lang ang may ‘K’ humirit

Ang Pangulo lamang ang maaaring humiling para sa pagpapalawig ng Martial Law at ang Kongreso ang magpapatibay o mag-aapruba nito.

Paglilinaw ito ni Senador Francis ‘Chiz’ Escudero kasabay ng pagsasabing sa ilalim ng Konstitusyon, ang pa­ngulo lamang ang maaa­ring humiling kung kailangan pang palawigin ang Martial Law.

“Under the Constitution, it is only the president who can ask for an extension of Martial Law and Congress should approve it,” ayon kay Escudero.

Paliwanag pa ng senador, ang pangulo umano ang may taglay ng intelligence information kung kaya’t siya lamang ang makapagsasabi kung kailangan pang palawigin ang Martial Law.

Samantala, sa pagtulong ng US government sa mga sundalong naki­kipaglaban sa Marawi City, sinabi ni Escudero na ito’y naaayon naman sa kanilang obligasyong nakapaloob sa umiiral na tratado at kasunduan.

“That is in accordance with their obligations under existing and prevailing treaties and agreements,” ayon kay Escudero kasabay ng pagsasabing ang lahat umano ng tulong ay welcome lalo kung ito’y para labanan ang terorista.