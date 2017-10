President Digong walang rason para ma-insecure – Inday Sara

Binuweltahan ni Davao City Mayor Sara Duterte ang grupong Tindig Pilipinas bilang pagtatanggol sa kanyang amang si Pangulong Rodrigo Duterte na tinawag na ‘paranoid at insecure’ ng grupo.

Sa kanyang ipinalabas na pahayag mula sa Davao City ay sinabi ng alkalde na lumabas agad ang tunay na kulay at intensiyon ng mga gutom sa kapangyarihan matapos na agad na tumutol sa bantang revolutionary government.

“Power grabbers have made their point, made their presence felt, caught our attention, and we know who they are,” pahayag ni Mayor Sara.

Binigyang-diin pa ng anak ng Presidente na ang bantang destabilisasyon ay walang pinag-iba sa terorismo.

Mistula ring tinaa­san ng kilay ng alkalde ang pahayag ng grupo na ‘insecure’ umano si Pa­ngulong Duterte.

Wala aniyang dahilan para ma-insecure ang kanyang ama dahil siya ang Presidente, at hindi rin nito ikaka-insecure ang mga resulta ng survey, ang isang senador tulad ni Sen. Antonio Trillanes o ng Tindig Pilipinas.

“How can he be insecure when he is the Pre­sident? When you are the President, there is nothing that will make you feel insecure – not a survey result or a person like Trillanes or a power-hungry group called Tindig Pilipinas,” dagdag nito.

Kasabay nito ay iti­nanggi ng presidential daughter na ‘paranoid’ ang kanyang ama dahil ang isyu ng destabilization ay mula lahat sa mga mapagkakatiwalaang impormante na nakatanim sa bawat tanggapan ng mga taong markado sa oposisyon.