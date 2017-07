Preliminary conference sa protesta ni Bongbong kay VP Leni umpisa na!

Tweet on Twitter

Magsisimula na bukas (Martes) ang preliminary conference kaugnay sa election protest ni da­ting Senador Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. laban kay Vice President Leni Robredo.

Ito ay matapos atasan ng Supreme Court na umuupong Presidential Electoral Tribunal (PET) sina Marcos at Robredo na magbayad ng cash deposits na P66.02 mil­yon at P15.44 milyon sa kanilang protest at counter protest.

Una nang itinakda noong Hunyo 21 pero muling itinakda sa Hulyo 11 ang preliminary conference.

Nabatid na kinukuwestiyon ni Marcos ang resulta ng botohan sa 36,465 clustered precincts sa may 30 lalawigan at siyudad sa bansa na umano’y nagkaroon ng dayaan.

Habang sa counter protest ni Robredo ay kinukuwestiyon nito ang resulta sa may 30,000 presinto sa ilang probinsiya kung saan nanalo si Marcos.

Hiniling din ni Robredo sa PET na ibasura ang election protest dahil sa kawalan ng merito at hurisdiksiyon.

Gayunman, ibinasura ng tribunal ang kahilingan noong nakalipas na taon matapos mapatunayan na may sapat na basehan ang protesta ni Marcos.