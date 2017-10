Pre-trial sa graft ni Honasan naudlot

By Eralyn Prado

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Hindi natuloy kahapon ang pre-trial ng Sandiganbayan kaugnay sa kasong graft na kinakaharap ni Senador Gregorio Honasan.

Ito ay dahil sa nakabinbin pang motion for reconsideration at motion to squash na inihain ng senador na kailangang resolbahin muna ng korte.

Ipinasya ng 2nd Division ng anti-graft court na resolbahin muna ang mga nakabinbing mosyon bago simulan ang pre-trial.

Si Honasan ay nahaharap sa 2 counts of graft dahil sa umano’y iregularidad sa paggamit nito ng kanyang P30 milyon Priority Development Assistance Fund (PDAF) noong 2012.