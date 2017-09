Prangkisa ng Uber, Grab at U-Hop gagawing 3 taon

By JG Tumbado

Tataasan ng isa hanggang tatlong taon ang “franchise validity” ng bawat sasakyang namamasada sa ilalim ng Transport Network Companies (TNCs) gaya ng Uber, Grab at U-Hop.

Ito ay mangyayari sa takdang pagsusumite ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) ng kanilang memorandum bago matapos ang buwan ng Setyembre kasabay sa paglulunsad ang pamimigay ng stickers sa bawat sasakyan na kabilang sa Transport Network Vehicle Services­ (TNVS).

Kinakailangan din na dumalo sa pag-aaral ang mga drivers nito sa Drivers­ Academy.

Ayon kay LTFRB board member at spokesperson Atty. Aileen Lizada, ang lahat ng TNC ay may kanya-kanyang “pool number” base sa isinasaad na nais ng TNVS.

Sa kasalukuyan­ ay nasa 8,000 hanggang 10,000 TNVS ang gumagana kada oras sa ­tuwing rush hour.

Magsasagawa rin ng konsultasyon sa pagitan ng LTFRB at TNCs sa kada tatlong buwan para pag-usapan at maayos ang lahat ng naisin at polisiya.

Nitong nagdaang mga araw ay umani ng mabigat­ na kritisismo at batikos ang naturang ahensya mula sa mga tumatangkilik sa TNVS dahil sa crackdown nito sa mga kolorum o ilegal na namamasada sa ilalim ng ride-hailing services.