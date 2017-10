PPP lalong palalakasin para sa ‘Build, Build, Build’ program

Isinusulong ngayon ni Albay Rep. Joey Sarte Salceda, sa pamamagitan ng House Bill 788 sa Kongreso na lalong pahusayin at palakasin ang balangkas ng Public-Private Partnership (PPP) ng pamahalaan upang mapondohan ang aabot sa P6.3 trilyong halaga ng malalaking infrastructure projects sa ilalim ng ambisyosong ‘Build,Build, Build’ Program ni Pangulong Duterte.

“Layunin ng HB 788 o ‘PPP Rationalization Act,’ ang itulak at pabilisin ang pagpapatupad ng Philippine Development Plan (PDP) 2017-2022, kung saan inaasahan ang pasimula ng Gol­den Era of Philippine Infrastructure,” ayon kay Salceda, at makasabay ang Pilipinas sa ibang bansa ng ASEAN tungo sa makabuluhang pag-unlad.

Itinatalaga ng HB 788 ang “higit na malinaw na mga pamantayan sa mga programa ng gobyerno” at pagtatag ng isang Risk Management Fund” para tiyaking matatapos ang mga proyekto at lalong mapahusay ang kakayahan ng mga ‘implementing agencies’ na tuparin ang kanila mandato at mga obligasyon. Itata­laga din nito ang mga kailangang ‘Investment Recovery Schemes’ na ‘re­venue-based, availability-based, and other non-mo­netary payments’.