Postponement ng barangay at SK polls arangkada na!

Tuloy na tuloy na ang pagpapaliban ng Barangay at Sangguniang Kabataan (SK) election.

Kahapon, nag-umpisa na itong umusad sa Kamara nang aprubahan sa committee level ang panukala.

Sa botong 19-2 ay pinaboran ng komite ang postponement. Ang 2 mambabatas na bumoto ng ‘No’ ay sina Act Rep. Antonio Tinio at Gabrie­la Rep. Arlene Brosas.

Inaprubahan ng House committee on suffrage and electoral reforms ang napagkasunduan sa all-member caucus ng mga kongresista na isinagawa noong nakaraang linggo na i-reset ang eleksyon sa 2018 at hold over naman ang mga kasalukuyang barangay officials hanggang sa maidaos ang eleksyon sa Mayo 2018 kasabay ng gagawing plebisito sa Charter Change at Bangsa­moro Basic Law.

Isusumite ng komite ang kanilang report sa plenaryo para naman sa ikalawa at ikatlong pagbasa.

Sa panig ng Senado, sinabi rin kahapon ni Senate President ‘Koko’ Pimentel III na sa Setyembre ay inaasahang aaprubahan na ang batas para sa pagpapaliban ng naturang mga halalan.

“Ang usapan namin ni Speaker (Pantaleon Alvarez) siya muna, House muna. Umaandar na rin sa House, meron na silang caucus du’n, sabi ang nabuo nilang agreement postponed and hold over,” ayon kay Pimentel­ kasabay ng paglilinaw na susuportahan nila ito dahil sa paniniwala ito lang ang mainam at nara­rapat na gawin na hindi na makuwestiyon at magkaroon ng kontrobersiya.

“Postponement with holdover. ‘Yun ang pinaka-less controversial than postponement and appointment,” ayon pa kay Pimentel.