Porn sites na pinasara konti lang

By Boyet Jadulco

Marami pang porn site na maaaring panooran ng mga Pinoy dahil ilan lang ang ipinasara ng gobyerno, ayon sa isang senador.

Sinabi ni Sen. Bam Aquino IV na ang pinagbawalan lang ng Natio­nal Telecommunications Commission (NTC) ay ang mga pornographic site na lumabag sa anti-child pornography law.

“Hindi naman lahat ng sites tinake down, they choose site which includes minors,” paglalahad ni Sen. Aquino.

Kabilang sa nahagip ng paghihigpit ng NTC ay ang XVideos, Redtube at Pornhub. Ang Pornhub ang naglabas ng datos noong nakaraang taon na nagsasabing numero uno ang mga Pinoy sa pinakamatagal manood ng kanilang sex video o sex movie.

Suportado naman ni Sen. Grace Poe ang hakbang ng NTC sa pagharang sa mga porn sites na lumalabag sa anti-child pornography law.