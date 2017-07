Pops, namigay ng tickets sa concert ni Martin sa Hawaii

BIBILIB ka sa ex-couple na sina Pops Fernandez at Martin Nievera.

Kahit maintriga ang paghihiwalay nila noong araw, naging magkaibi­gan pa rin sila.

At hindi basta magkaibigan lang, sobrang magkaibigan at nagke-care pa rin sa isa’t isa!

Pagdating sa mga anak nila na sina Robin at Ram, palaging may oras sina Pops at Martin para pag-usapan ang mga ito.

Kamakailan, nag-post si Pops sa Instagram kung saan ay pino-promote niya ang Blue Note show sa Honolulu, Hawaii ng ex-husband.

Sabi ni Pops, “Got my tickets for @martinnievera show in honolulu hawaii at the #bluenote on sept 4… come and watch…”

Nasa Hawaii kasi ngayon si Pops at akala namin, nakiusap lang sa kanya ang common friend nila ni Martin na si Wanda na i-promote ang show na ‘yon, pero mali pala!

According to Joy Alonzo (Martin’s manager), “Ang sweet ni Pops. Ikinuwento ni Wanda na bumili si Pops ng tickets for Martin’s Hawaii show!”

Dagdag ni Joy, ilang tickets ang binili ni Pops at malamang na ipamigay niya ang mga ‘yon sa ilang kaibigan na taga-Hawaii.

“Babalik na kasi ng ‘Pinas si Pops next week, eh, sa September 4 pa ‘yung show, kaya hindi na siya makakapanood. Pero ang sweet talaga!” sey pa ni Joy.

Nag-post din si Martin ng picture ni Pops na hawak ng ex-wife niya ang poster ng kanyang Blue Note show at sabi ng Concert King, “Thank you Pops for promoting my Hawaii show!”

Well, sana lahat ng ex-couples katulad nina Pops at Martin, para masaya pa rin kahit sa hiwalayan nauwi ang kanilang pagsasama, ‘noh?!

***

Speaking of Martin, isa siya sa mga guest ni Xian Lim mamayang gabi sa Songs In The Ket of X: Xian Lim in Concert.

Sabi ng isang malapit kay Xian, pinaghandaan ng aktor ang concert na ito at live na kakanta ang aktor at never magli-lip-sync, huh!

Live band ang mag-a-accompany kay Xian, kaya talbog niya ang ibang professional singer, ‘noh?!

Bukod sa kakanta, magsasayaw din si Xian at magpe-play ng musical intruments katulad ng pia­no, trombone at guitar.

Darating daw sa concert ni Xian ang rumored-girlfriend niyang si Kim Chiu, pero ang alam ng source namin, walang surprise number ang aktres.

Sayang, akala pa naman namin ay kakanta si Kim ng Mr. Right. Sayang!

May ibang fans ni Xian ang nagsasabing hindi kaya biglang sa concert mamaya aminin ng binata ang totoong relasyon nila ni Kim?

Ang fans ni Xian ang nagprodyus ng concert ng aktor.