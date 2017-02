Pops, malihim sa lovelife

Pagkatapos ng success ng #HugotPlay­list nina Ogie Alcasid, Erik Santos at Ai Ai de las Alas, biglang nag-fly sa Balesin Island ang co-producer na si Pops ­Fernandez.

Akala namin ay may post-Valentine date doon si Pipay (paboritong tawag sa kanya ng mga kaibigan), pero um-attend lang pala siya ng wedding anniversary ng isang kaibigan.

Hindi na namin inusisa pa si Pipay kung may lovelife ba siya ngayon dahil malihim siya.

Kahit noong nagkaroon siya ng banker na boyfriend, hindi siya open na pag-usapan ang tungkol doon hanggang sa nagkahiwalay na lang sila, huh!

Anyway, ­dahil may repeat ang ­Masquerade nina Martin Nievera at Lani Misalucha sa Marso 11, may mga nagtatanong kung may repeat din ba ang ­#HugotPlaylist.

Sabi ni Pipay, parang ayaw na ng ibang co-producers niya, pero kung siya ang tatanu­ngin, gusto niya.

“Maganda kasi ang feedback sa show, kaya puwede. Gusto ko, pero ayaw na ng ibang mga kasama ko.

But I still have to talk to them kasi magandang idea ‘yung mag-repeat kami,” sey pa ni Pipay.

***

NANG magpatawag ng press ­conference si Manay Lolit ­Solis para sa PTV4 ­General ­Manager Dino ­Apolonio, maraming haka-haka ang entertainment press.

Dahil galing sa TV5 si Mr. Apolonio pati ang assistant niya sa PTV4 na si Mr. Raymond del Rosario, marami ang nag-isip na baka magkakaroon ng relaunching ang TV network na pinatatakbo ng ating gobyerno.

Ang iba, nag-isip na baka ire-relaunch ang career ni Manay Lolit bilang showbiz talk show host.

After mamaalam sa ere ang Startalk sa GMA 7 ay short-lived ang ipinalit dito na CelebriTV kung saan ay nakasama ni Manay Lolit si Ai Ai de las Alas.

Anyway, mali ang hulang may showbiz talk show si Manay Lolit sa PTV4.

During the presscon pa lang nagkaroon ng idea si Mr. Apolonio na offer-an ng show ang kilalang showbiz columnist/talent manager, pero hindi nito nagustuhan ang idea na maging co-producer ng sariling show.

Hindi raw niya pina­ngarap na magkaroon ng TV comeback at her age, ‘noh?!

Ang presscon ng PTV4 ay para sa kanilang weekend Koreanovela na The Legendary Doctor Hur Jun na nagsimula noong Sabado.

Inusisa namin si Mr. Apolonio kung after ba ng Koreanovela na The Legendary Doctor Hur Jun ay magpoprodyus na ng local series at variety shows ang PTV4.

Ang sabi kasi niya ay simula na ng maraming pagbabago sa kanilang TV network ang nasabing Koreanovela.

“Mag-iipon pa po kami ng budget. Sa ngayon, hindi pa namin kayang magprodyus ng mga teleserye,” sey pa ng PTV4 GM.

Open ang PTV4 sa mga gustong mag-blocktime sa kanila at puwede rin sila sa co-production ventures.