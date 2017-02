Polusyon grabe na, kaya mag-face mask na!

Napapanahon na para magsuot ng face mask sa Metro Manila dahil sa patuloy na pagtaas ng masamang hangin na nala­langhap ng tao.

Ito ang sinabi ng mga manggagamot at eksperto dahil ang antas umano ng polusyon sa Metro Manila ay malala na at apektado ang mga taong may sakit sa puso kaya’t ipinayo nito na magsuot ng face mask tuwing lumalabas ng bahay.

Paliwanag ni ni Dr. Jorge Sison, chairman of Cardiology ng Mani­laMed, nalalanghap ng tao ang mga usok mula sa mga sasakyan na pumapasok umano sa bloodstream hanggang sa tuluyang pumasok sa puso.

“The immediate solution is to wear a mask in areas where pollution is visibly high like increase vehicular emission,” ayon­ kay Sison sa isang pulong balitaan sa Maynila.

Tinukoy na Sison ang mga lugar ng Epifanio Delos Santos Avenue (EDSA), Taft Ave, Quezon Ave., C-5 at iba pa kung saan dumaraan ang maraming jeepney at bus na mga lugar na prone sa polusyon.