Pokwang, naloka sa ‘gender reveal’ ng baby niya!

SA October 1 na malalaman ang gender ng ipinagbubuntis ni Pokwang. Nagpatawag si Pokie (palayaw ng aktres) ng isang get together with her closest friends para sa isang ‘gender reveal party’.

Sa text message sa amin ni Pokwang, nakiusap ito na kung sa tingin namin ay babae ang kanyang magiging baby, magsuot kami ng color pink. At kung lalake naman ay magsuot kami ng something blue. As we type this, ang ipinagbubuntis ni Pokwang ay 5 months and 1 week na.

Inamin ni Pokwang na tapos na siya sa “lihi” stage. Naging mahirap ang mga unang buwan ng kanyang paglilihi.

“‘Di ba nga? Andami kong gusto, pero ‘pag nasa harap ko na, ayaw ko na! Hahahaha! Ayaw na ayaw ko ng amoy ng gisa, naku! Eh samantalang ang hilig kong magluto, mahilig ako maggisa.

“At ang nakakaloka, ayaw kong makita si Papang (Lee O’ Brian, ang ama ng kanyang magiging baby) mismo. Ayaw ko siyang nakakatabi, ayoko siyang nakikita sa bahay,” kuwento ni Pokwang.

Babae man o lalake, walang magiging isyu kay Pokwang.

“Kahit ano ang ibigay ni Lord, magpapasalamat na ako. Happy na ako.

“Naloka lang ako nowadays, may gender reveal party eklat pa. Noon naman, walang mga gani- ganito. ‘Pag buntis, ultrasound then ‘yun na. Ngayon, may party pa, hahahahaha!

Bilang isang workaholic na babae, malaking adjustment ang pagbubuntis niya.

“Kung hindi lang naging delicate, gusto ko sana, kahit nasa 8 month na ako, nagwu-work pa rin ako. Kaya lang, sa 8th week, sinabihan na ako ng gyne ko na total bed rest.

“Kaya naha-happy ako kapag binibisita ako ng mga kaibigan ko dito sa bahay. Andami nang dumalaw at tsinek ako.

***

‘Panday’ ni Coco, umabot na sa 80 ang artista!

NASA 80 artists ang mapapanood sa Ang Panday, ang Metro Manila Film Festival entry ni Coco Martin na siya rin mismo ang nagdirek at nag-produce. Natapos na ang 50 percent ng mga eksena sa movie.

“Tapos na ang world one,” sabi ng kausap namin na involved sa production.

“Ito ‘yung eksena ni Coco sa community kung saan siya lumaki bilang Flavio. Kasama sa eksena sina Gloria Romero, Eddie Garcia, Jake Cuenca, Michael de Mesa, John Prats, Awra Briguela, McCoy de Leon, Elisse Joson, Carmi Martin, Dennis Padilla, Joonee Gamboa, John Lapus, Chokoleit, Pooh at si Mariel de Leon at iba pa,” tsika pa ng kausap ko.

Nakatakda namang simulan na i-shoot ang mga eksena sa duwende world.

“Ito ‘yung medyo madugong eksena. Madugo in the sense malaki kasi involved na ito ‘yung mga creatures na makakalaban ni Coco. Prosthetics heavy kasi. At siyempre, ‘yung special effects,” kuwento pa ng kausap namin.

Base sa rushes na napanood ng kausap namin, mahusay na nagawa ni Coco ang mga eksena bilang direktor.

“Alam mong may style siya as a director. Very evident siya sa movie. Alam mo na Coco is not new in movie making. Alam niya ang pagiging isang direktor. Mabusisi siya, magastos at pulido magtrabaho bilang direktor.

***

Bela-Neil break up, kahanga-hanga!

SA dami ng showbiz breakups na nakita namin, itong kina Bela Padilla at Neil Arce ang isang kahanga-hanga. Sa kabila ng hiwalayan, they have remained friends and partners. In fact, magiliw silang nakakaharap sa tao at nasasagot ang tanong lalo na ng press people.

Umupo sina Bela at Neil sa presscon ng pelikulang Last Night, ang movie ng sinulat na ngayon ay pinagbibidahan nina Piolo Pascual at Toni Gonzaga.

Three years nang nabuo nina Bela at Neil ang story habang nagda-drive along Manila area. It was only January of this year nila na-pitch kina Piolo at Toni at kay Direk Joyce Bernal. Agad namang itong prinodyus ng Star Cinema at ngayon ay showing na sa September 27.