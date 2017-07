Pogilicious actor, takot sa MULTO NG KAHAPON

ACTOR, ayaw nang pag-usapan ang kanyang nakaraan!

Kaya tuwing nakikita niya ang gay manager na nakauna sa kanyang hotdog, binubulungan niya ito!

Gwapo at medyo bagets pa si kuya noon nang maging nyortista. Unang pelikula niya pa lang, pinuri na siya ng director at producer dahil bongga ang akting niya.

Nagkasunud-sunod ang kanyang mga pelikula. Ka-back-to-back pa ang teleserye.

Dumami ang datung niya kaya buy na siya ng karumba at balaysung.

Pati mga girlie, nakakakarat niya nang libre.

Pero kapag naaalala nya ang kanyang dating trabaho, may takot pa rin siyang nara­ramdaman.

And the height, umiiwas siyang dumaan ng Timog Avenue, Quezon City.

Sa area na ‘yun kasi siya nag-work bilang model/GRO na puwedeng i-table ng mga juding.

Sa mga private room, napapasubo ang mga bading sa kanyang taglay na makatas at malinamnam.

Sumasama rin siya sa mga vaklush para makipagbakbakan sa kama man, shower room o kusina.

Dahil sa kahirapan, napilitan siyang gawin ‘yun kahit labag sa kanyang kalooban. (Madrama, ‘di ba?)

Isang gay manager ang nakauna sa kanya (sabi nya).

Doon pa lang kasi sa bar ay naglaplapan na sila.

Feeling niya, malinis si bading at matutulungan siya para makaalis sa gay bar na ‘yun!

Pero nang makilala na siya sa showbiz, isinuka na niya ang lugar ng mga lalaking nagjujubad at binu-booking ng mga matronix & gays.

Dumaan ang ilang taon, nagkaedad siya. Lumamlam ang kanyang showbiz career.

Pero dahil magaling siya, nagkakaroon pa siya ng soap opera at seryeng panghapon.

One day isang araw, nagkita silang muli ni talent manager. Umiiwas pa sana siya pero iginuhit ng tadhana na magkrus ang kanilang landas.

Meant to be na magkaharap sila. Face to face. Eye to eye.

Wala na s’yang nagawa kundi akbayan ito at kausapin nang heart to heart.

Ang bulong ni kuya, “Salamat sa ‘yo dahil hindi mo ipinagkakalat ‘yung pinanggalingan ko at ‘yung mga nangyari sa atin sa motmot.

“May mga anak na rin kasi ako at ayokong malaman nila ‘yung dati kong trabahong nagbebenta ng katawan.”

Bumiso siya kay bading at bumulong muli, “Puwede ka ba nga­yon? Kailangan ko kasi ng pera…”

Ngumiti si ateng at nag-blush.

Ang kasunod na kabanata ay naganap sa condo ni vaklah.