Poe atat na sa emergency powers

Atat na si Senadora Grace Poe na tuluyang maaprubahan ang itinutulak na emergency powers para kay Pangulong Rodrigo Duterte upang solusyunan ang problema ng trapiko.

Kaya naman, panawagan ng senadora sa kanyang mga kasamahang senador na madaliin na ang deliberasyon partikular ang period of interpellation sa panukala upang tuluyan na itong isalang sa botohan.

Paliwanag ni Poe, sa pamamagitan lamang umano ng emergency powers, makakagalaw at makapagsimula ang pamahalaan sa mga kritikal nitong infrastructure projects na makapagbigay ginhawa sa publiko.

Tinukoy ni Poe, ang naantalang common station project na inaasahang mapapabilis sa oras na mapagtibay ang emergency powers.

“The proposed emergency powers sought by the Executive to solve traffic could clear roadblocks in completing the common station project that has been delayed for several years,” ayon kay Poe.

Dagdag pa ng ­senadora, ilang taon na umanong naantala ang common station project na mag-uugnay sa tatlong elevated urban railways — LRT-1, EDSA MRT-3 at ang proposed MRT-7.

Dahil dito, sinabi ni Poe, sa pagpapatibay ng emergency powers ay maaalis na ang mga hadlang sa pagsasakatuparan ng mga proyektong makakatulong sa pagresolba ng trapiko.

“It (emergency powers) will help because I think there’s also certain rights-of-way acquisition. It will prevent the lower courts from issuing temporary restraining orders and injunctions. It will harmonize the laws of the local governments units when it comes to traffic to be under the traffic czar. And it will also allow the government to get into a specialized form of procurement like negotiated procurement,” dagdag pa ni Poe.