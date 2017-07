Pocari, Air Force sa semis playoffs

By Elech Dawa

Mga laro sa Miyerkules:

(The Arena, San Juan)

4:00 p.m. — BaliPure vs. Adamson

6:30 p.m. — Pocari Sweat vs. Air Force

Naniguro ng playoff sa semifinals ang defending champion Pocari Sweat at Philippine Air Force matapos kalusin ang mga nakalaban sa Premier Volleyball League Open Conference elims sa The Arena sa San Juan.

Walang kahirap-hirap na binihag ng Lady Warriors ang Adamson University Lady Falcons, 25-23, 25-14, 25-19 habang napiga nang todo ang Lady Jet Spikers sa pagpapayukod sa Power Smashers, 25-22, 26-24, 18-25, 17-25, 25-13.

Hawak ng three-time champion Pocari at Air Force ang tig-4-1 records, magkasalo sa second spot ng team standings habang solo at swak na sa semifinals ang Creamline na wala pang dungis sa anim na salang.

Tumikada si power hitting Myla Pablo ng 17 markers kasama ang 14 kills at tatlong blocks para sa Lady Warriors na nakatikim ng talo laban sa Cool Smashers noong July 15.

Nag-ambag si Maricar ‘Kai’ Nepomuceno ng 14 points mula sa 10 attacks at tigalawang blocks at service aces para sa Pocari, tig-anim na puntos naman ang binakas nina Jeanette Panaga, Elaine Kasilag at Desiree Da­dang.

Top scorer sa Lady Falcons si Jessica Galanza na may 11 markers.

May tigalawang laban pa ang Pocari at Air Force, kailangan lang nilang manalo ng kahit isa para tuluyan nang sumampa sa semis.

Nirehistro ni Mary Ann Pantino ang 14 points habang may tig-12 pts. sina Iari Yongco at Joy Cases para sa Air Force na muntik pang mawalan ng saysay ang kanilang two sets up sa unang dalawang frames.

Nakatakdang magtuos ang Lady Warriors at Air Force sa Miyerkules.