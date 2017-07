PNP tumutok na sa NPA — Bato

Mas lalo pang pina­igting ng PNP ang kampanya laban sa New People’s Army (NPA).

Ito ang inihayag ni PNP chief Director Ge­neral Ronald dela Rosa kasunod ng kautusan ni Pangulong Rodrigo Duterte na tapusin na ang rebeldeng NPA.

Sinabi ng PNP chief na instruction ng pangulo sa kanya na tutukan nila ang laban kontra NPA kapag natapos na ang giyera sa Marawi City.

Una nang ibinunyag ni Dela Rosa na may mataas na bilang ng mga NPA na nag-o-operate sa bansa partikular sa Agusan, Davao at Surigao sa Mindanao at sa Visayas ay sa Negros, Iloilo at Samar.

Naipamahagi na rin umano ng PNP ang 2,900 na mga armas mula China sa iba’t ibang Police Regional Offices lalo na sa mga lugar na kilalang NPA-infested areas.

Magiging katuwang ng Armed Forces of the Philippines (AFP) ang PNP sa kampanya para pulbusin ang rebeldeng NPA.