PNP todo-bantay sa Undas, ASEAN summit

Bagaman walang namo-­monitor na anumang banta ng terorism­o sa bans­a kaugnay ng nalalapi­t na Association­ of Southeast Asian Nation­s (ASEAN) summit­, nanana­tiling nakataas ng alerto ang Philippine Nationa­l Police (PNP).

Ito ang tiniyak ni Nationa­l Capitol Region Police Office (NCRPO) chief Director Oscar Albayalde­ sa isang press briefing kahapon sa Camp Crame.

“As of this time, we are not monitoring any clear and present danger on any imminent terror­ attack here in Metro Manila,” pagtitiyak ni Albayalde­.

Gayunman, inihayag ng direktor na patuloy na nakataas ang kanilang alerto at nasa full alert ang pulisya sapul pa noong nakaraang taon mula nang insidente sa Davao ay hindi na nagbaba ng alerto ang NCRPO.

“We assume that the terror threat here in Metro Manila is always high so that we will not be complacent and we will always be on our toes,” dagdag pa ni Albayalde.

Idinagdag nito na ngayong Undas ay hind­i rin pinapayagan ang mga pulis na lumiban sa duty maliban na lamang kung emergency hanggang sumapit ang petsa ng pagdaraos ng ASEAN summit at iba pang mga pagpupulong na gaganapin sa November 10 hanggang 15.

“Despite this series of arrest, Metro Manila remains very peaceful and we are very much ready to receive the 22 leaders in the upcoming Asean Summit and the 3,000 delegates with them,” ani pa ni Albayalde.